Вечерний @Калининград: губернатор не указ, давай после майских и это не Спарта

Нас терзали спартанцы, Джек Лондон и первобытные племена. Президент Владимир Путин вновь обратился к народу России, заставив этот самый народ ожидать себя всего каких-то 2,5 часа. И всё ради того, чтобы продлить «нерабочие дни» (читай — карантин) в стране до конца майских праздников. Следом и в Калининградской области почти все анонсированные послабления перенесли на «после майских». Мы же ничего переносить не собираемся и расскажем о самых важных новостях вторника прямо сейчас — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса и 72 летальных исхода. Полностью выздоровели 1110 человек. Таким образом, в стране всего зарегистрировано 93 558 случаев, что выводит Россию на восьмое место по числу заболевших в мире. В Калининградской области подтверждено 39 новых случаев инфекции. Общее число заразившихся превысило 300 человек. В 21 случае из 39 коронавирус протекал бессимптомно и был обнаружен при активном обследовании людей из группового очага инфекции или родственников ранее заболевших. Столько же случаев — 21 — за последние сутки было обнаружено в Областной клинической больнице. Всего число заболевших там уже превысило 50 человек. Минздрав тоже не радует хорошими новостями — там опасаются, что коронавирус может поражать мозг и ЦНС. Зато в Роспотребнадзоре смотрят на ситуацию с оптимизмом. По словам главы ведомства Анны Поповой, за последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза.





Радоваться рано. По словам президента Владимира Путина, россияне сейчас подходят к самому опасному этапу борьбы с коронавирусом. К майским праздникам. Так что президент последовал древней народной традиции «давай после майских» и продлил «карантикулы» до 11 мая. Чтобы на шашлыках все друг друга не поубивали объятиями. Зато после 12 мая Путин пообещал «поэтапный выход из режимов ограничения». Но не уточнил, сколько он продлится. Напоследок глава государства вспомнил о законах Спарты, первобытных племенах и рассказе Джека Лондона и пообещал, что никто не будет бросать стариков на морозе и сбрасывать детей со скалы. И даже не потому, что это уголовно наказуемое деяние, а потому что народ у нас такой. Добрый. А кто с этим не согласен и призывает спасать экономику, тот варвар.





Антон Алиханов, конечно, варваром быть не захотел, поэтому моментально продлил в Калининградской области режим всеобщей изоляции до 11 мая. Это значит, что открытие торговых центров и парикмахерских откладывается, а в майские праздники по-прежнему нельзя будет передвигаться без документов и справки с работы. Ради этого губернатору даже пришлось отменить свой же указ об отмене указа о введении «справочного режима» в регионе. Впрочем, одно небольшое послабление всё же осталось — с 29 апреля разрешено работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Правда, доехать до них можно будет только на личном транспорте или такси. Ну а на море по-прежнему нельзя, тут ничего нового.