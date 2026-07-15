Новости Калининграда: запись к врачу, подвалы под убежища и променад в Светлогорске

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 15 июля.





Главные события дня:

В минздраве рассказали, как записаться к терапевту при большой очереди на «Медрег39»

В комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» представители минздрава Калининградской области ответили на жалобу местной жительницы. Согласно опубликованному скриншоту калининградки с электронной регистратуры «Медрег39», очередь на прием к терапевту составляет свыше 770 человек.

В ведомстве сообщили, что записаться на прием к врачу можно несколькими способами, а не только через «Медрег39». «Записаться к врачу можно не только на сайте электронной регистратуры, где ежедневно в 00:00 открывается запись на 14-й день вперед, но и с 7:00 через оператора медицинского контакт-центра по номеру 122 (добавочный 1), а также через мессенджер MAX», — пояснили в министерстве.

Подвалы больницы № 2 в Калининграде планируют обследовать с целью использования под убежища

Подвалы и цокольные этажи зданий городской больницы № 2 в Калининграде планируют обследовать на предмет оценки возможности их приспособления под укрытия гражданской обороны. Учреждение ищет подрядчика для оказания соответствующих услуг.

Итоги аукциона планируют подвести 17 июля. Максимальная цена контракта — 523 тысячи рублей. Исполнить его необходимо до конца года.

Реконструкция Советского проспекта подорожала до 3 млрд рублей

Стоимость реконструкции Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина оценили в ценах лет реализации проекта в 3 млрд рублей. Соответствующие изменения внесли в постановление об осуществлении капитальных вложений в объект.

Постановление о внесении изменений в документ от 2017 года подписала глава администрации Калининграда Елена Дятлова 13 июля 2026 года. Срок реконструкции изменили с 2013-2019 на 2013-2029 годы. Указанная предельная стоимость объекта капитального строительства в ценах 2024 года — порядка 2,5 млрд рублей, в ценах соответствующих лет — более трёх миллиардов (3 019 678 600 рублей). Из них 29,5 млн рублей — цена проектно-изыскательских работ. Протяжённость объекта выросла с 2,77 до 2,82 км.

Горвласти о температуре в автобусах: ощущение «комфортности» у всех индивидуальное

В Калининграде в общественном транспорте обычно не опускают температуру ниже +21°C, даже если за окном сильный зной. Как сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», при этом ощущение «комфортности» у всех индивидуальное.

По информации Центра организации движения и пассажирских перевозок, согласно отраслевым рекомендациям, кондиционер в салоне автобуса начинают включать, когда температура на улице превышает 20—25°C. В жаркую погоду разница между температурой на улице и внутри салона не должна превышать 3—8°C, указали в мэрии.

Директор службы автопарковок: калининградцы стали чаще пользоваться муниципальными парковками

В 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч. Об этом сообщил директор МКУ «Городская служба автопарковок» Олег Хрипач во время прямого эфира «ГорПросвета».

«На сегодняшний день в Калининграде функционирует 17 платных муниципальных парковок на 821 парковочное место. За 2025 год на парковках гражданами было совершено более 400 тыс. парковочных сессий. В 2026 году количество парковочных сессий уже превысило 300 тыс, — рассказал Хрипач. — По сравнению с прошлым годом автомобилисты, как говорится, распробовали и начинают более активно пользоваться муниципальными парковками».

Считавшуюся утраченной скульптуру «Танец» на месяц выставили в музее Брахерта

В Доме-музее Германа Брахерта в Отрадном в честь 33-летия со дня открытия выставили скульптуру Брахерта «Танец», которая считалась утраченной в годы Великой Отечественной войны. О том, что между музеем и новым владельцем артефакта, калининградским коллекционером Сергеем Поповым, достигнуты договоренности о месячном экспонировании, «Новому Калининграду» рассказала директор музея Маргарита Маслобойникова.

Маслобойникова добавила, что с Сергеем Поповым достигнуты договоренности об экспонировании других предметов, связанных с Брахертом. Речь идет о приобретенной в мае этого года плакетки 1913 года с изображением троянского царевича Париса (Попов уверяет, что ранее предмет находился в коллекции голливудской актрисы Мириам Колон) и нескольких предметах из янтаря.





Публикации «Нового Калининграда»

«Туристы берут, свои возмущаются»: обзор цен на Центральном рынке и на Сельме

Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на двух крупных рынках города — Центральном и на Сельме, пообщались с продавцами, изучили цены. Картина получилась противоречивой: кто-то жалуется на падение спроса и рост налогов, другие же утверждают, что у них всё стабильно и проблем нет. При этом всех беспокоит дорогая коммуналка и регулярно растущая арендная плата за место на рынке.

Новый «старый» променад: как выглядит набережная Светлогорска после реконструкции

В Светлогорске после реконструкции частично открылся старый променад — на участке от Солнечных часов до отеля «Гранд Палас». Работы еще ведутся, в частности, прокладывается дорожка для обслуживающих коммерческие объекты (отели, магазины и так далее) автомобили, но прогуляться по «старой» части променада уже можно. Она стала гораздо шире и внешне напоминает ту, что проложена справа от Солнечных часов.

Мясо как награда и «Монмартр» на Баранова: о чем писали газеты 35 лет назад

В течение третьей недели июля 1991 года местные СМИ рассказывали о нелегкой жизни стриптизерши в Таллине, радовались возвращению «на родину» книг из библиотек Кёнигсберга и придумывали, как наиболее эффективно использовать экстрасенсов при выпуске газет и журналов. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.

Обзор подготовила Никонорова Виктория, фото: Юлия Власова / Новый Калининград