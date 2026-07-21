Новости Калининграда: ремонтный план, очередь за кирпичом и взлет «голубых ценников»

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за вторник, 21 июля.





Главные события дня

Власти Калининграда опубликовали список домов, которые планируют отремонтировать за три года

Для Калининграда утвердили краткосрочный план реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов в 2027-2029 годах. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Дятлова 17 июля. План занимает 140 страниц и предусматривает в числе прочего разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы, ремонт фундамента, подвальных помещений, крыши, внутридомовых инженерных сетей, модернизацию лифтов и пр.

В Калининградской области на трассе А-229 вводят реверсивное движение

С 22 июля по 15 августа на федеральной автомобильной дороге А-229 «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» введут реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Ограничения вводятся из-за работ по устранению дефектов покрытия проезжей части на участке с 50-го (пос. Куйбышевское) по 66-й километр (пос. Междуречье).

Калининградские строители заявили о четырехмесячной очереди за кирпичом

Калининградские строители в 2026 году по четыре месяца ждали поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом во время круглого стола Бизнес-ФМ-Калининград, посвященного подготовке строительной выставки «Балтийская эпоха», заявила основатель строительной компании «Интекс» и гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов.

Ганчьжоу, Танжер, Москва: с какими городами «делился опытом» глава Калининграда

Глава Калининграда Олег Аминов в течение минувшего полугода совершил несколько поездок за бюджетный счет, в ходе которых, как сам он уверяет, Калининграду удалось наладить сотрудничество и установить крепкие межмуниципальные связи. На запрос «Нового Калининграда» Аминов ответил, что в течение 2026 года он успел несколько раз съездить в Москву, а также совершил заграничные командировки в Китай и Марокко. Все поездки были осуществлены «в рамках реализации своих полномочий по осуществлению международных и внешнеэкономических связей».

Корпорации развития удалось найти нового собственника для калининградского «Дома пожарных»

Калининградская компания «Гестион 39», работающая в сфере управления недвижимостью, стала единственным участником аукциона по продаже дома № 57—59Б на Литовском валу, известного как «Дом пожарных». Исторический объект был приобретен по стартовой стоимости (36,87 млн рублей), так как компания стала единственной подавшей заявку.





Публикации «Нового Калининграда»

Подорожало почти всё: как изменились «голубые ценники» с 2024 года

В июле 2024 года на тот момент врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных возглавил рабочую группу по ценообразованию на продукты питания, пообещав снижение цен на ряд товаров. 16 августа на оперативном совещании правительства министр экономразвития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова сообщила, что в магазинах появятся специальные голубые (они же синие) ценники. «Новый Калининград» впервые сделал их обзор 19 августа. Спустя почти два года мы решили проверить, как изменились цены, которые должны были зафиксировать.

Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего врачу-косметологу, водителю мусоровоза, участковому врачу-терапевту, специалисту по установке оборудования, повару и ведущему специалисту по закупкам.

Обзор подготовила Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»