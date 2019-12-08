Плитка на плитке: как выглядит центр Зеленоградска во время реконструкции (фото)

Власти Зеленоградска не успели завершить реконструкцию центра города до конца 2019 года. Судя по состоянию благоустраиваемых пространств, завершатся работы не очень скоро. Напомним, реконструкция центра Зеленоградска выполняется в рамках проекта, победившего во Всероссийском конкурсе. Грант направлен на благоустройство части улицы Ленина, привокзальной и городской площадей. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар оценил курортный город в первый день наступившего года.
Комментарии к новости