Плитка на плитке: как выглядит центр Зеленоградска во время реконструкции (фото)

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Власти Зеленоградска не успели завершить реконструкцию центра города до конца 2019 года. Судя по состоянию благоустраиваемых пространств, завершатся работы не очень скоро. Напомним, реконструкция центра Зеленоградска выполняется в рамках проекта, победившего во Всероссийском конкурсе. Грант направлен на благоустройство части улицы Ленина, привокзальной и городской площадей. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар оценил курортный город в первый день наступившего года.

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