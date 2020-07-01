В пути по двое: из Калининграда возобновили поезда в «большую» Россию

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С 1 июля РЖД возобновили поезда из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно. В среду после почти трёхмесячного перерыва, вызванного пандемией, с Южного вокзала в столицу отправился первый фирменный «Янтарь». Пересекать границу России в транзитных поездах пока разрешено только жителям Калининградской области. Для соблюдения дистанции количество путешественников в составах ограничили до ста человек с размещением по два пассажира в купе или одном сегменте плацкарта. Для безопасной перевозки в условиях коронавируса в поездах введён и ряд других санитарных мер. За отправкой из региона первого поезда дальнего следования по новым правилам наблюдал фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар.

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