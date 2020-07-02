«Вступают в финальную стадию»: как выглядит остров Канта в ходе реконструкции (фото)

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На остове И. Канта в Калининграде продолжается благоустройство территории, которое власти обещают закончить к 20 августа. Как заявлял губернатор Антон Алиханов в конце июня, работы «вступают в финальную стадию».

«Одна из задач проекта — замена разного типа покрытий (плитки, булыжника, валунов, асфальта) на один. Для этого использована в работе 1 151 тонна брусчатки», — отмечал советник губернатора Вячеслав Генне. Кроме того, в рамках благоустройства на площади рядом с центральным входом в Кафедральный собор появятся трамвайные рельсы. Это, по словам Генне, нужно, «чтобы имитировать историческую контекстную среду».

На острове также проложили семь километров кабелей для реализации проекта освещения, благодаря которому «собор станет светящимся музеем под открытым небом». Правда, несколько сотен метров кабеля успели украсть неизвестные.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

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