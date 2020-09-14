Игры без зрителей: на «Сельме» прошли матчи чемпионата Высшей лиги по регби-7 (фото)

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В минувшие выходные на стадионе «Сельма» прошли игры турнира по регби-7 с участием калининградского клуба «Балтийский Шторм». Проиграв первые две встречи командам из Липецка и Санкт-Петербурга, калининградцы затем одолели команду Военного института физической культуры (17:0) и разгромили соперников из Свердловской области (48:0). В матче за 9 место «Балтийский шторм» выиграл у «Торпедо» — 15:5.

В других группах играли команды из Москвы и Московской области, Воронежа, Перми, и других регионов России. Любопытно, что победителем турнира стала «Нарвская Застава», еще один состав которой параллельно играл в Кубке союзных государств по регби-7 в Уфе — там команда из Петербурга тоже стала лучшей. Матчи в Калининграде проходили без зрителей, но за ходом некоторых из них наблюдал фотокорреспондент «Нового Калининграда».

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

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