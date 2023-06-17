С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников

С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников
Все новости по теме: Доступная среда

На базе яхт-клуба «Янтарный парус» в поселке Прибрежном 16 июня открылся адаптивный пляж. Площадку обустроили с учетом потребностей людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. На пляже есть всё необходимое для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: коляски для купания, подъемник для пересаживания в яхты и быстросъемная дорожка для проезда по песку до воды. Для отдыхающих также подготовили площадку для шезлонгов, зонты от солнца, пляжные столики, летний душ и помещение для переодевания с кушеткой.

Проект реализовывал Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура». На открытии пляжа побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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