С учетом потребностей: в Прибрежном обустроили пляж для инвалидов-колясочников

На базе яхт-клуба «Янтарный парус» в поселке Прибрежном 16 июня открылся адаптивный пляж. Площадку обустроили с учетом потребностей людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. На пляже есть всё необходимое для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: коляски для купания, подъемник для пересаживания в яхты и быстросъемная дорожка для проезда по песку до воды. Для отдыхающих также подготовили площадку для шезлонгов, зонты от солнца, пляжные столики, летний душ и помещение для переодевания с кушеткой.



Проект реализовывал Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура». На открытии пляжа побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.