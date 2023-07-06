Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото)

Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото) Таможенный спецназ: как проходит чемпионат по служебному двоеборью в Калининградской области (фото)
Все новости по теме: Таможенные проблемы

С 4 по 6 июля в регионе проходит чемпионат по служебному двоеборью среди подразделений специального назначения таможенных органов Российской Федерации. На первом этапе участники продемонстрировали мастерство владения табельным оружием: команды соревновались в стрельбе по мишеням из автомата Калашникова и пистолета Макарова на стрельбище в п. Холмогоровка, среди лучших стрелков была проведена дуэль из автомата. Отметим, что во втором этапе чемпионата таможенному спецназу предстоит пройти полосу препятствий. Задержание преступников в автомобиле и здании, штурм здания с использованием светошумовой гранаты, бег по пересеченной местности, толкание неисправного автомобиля в гору, форсирование водных преград по бревну и канату, слалом на воде, метание ножей в мишени, транспортировка раненого, преодоление скалодрома — все это ожидает участников состязаний сегодня. Пока же оцените, как проходил первый этап чемпионата, за которым наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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