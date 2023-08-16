Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото)

Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото) Carrying, Conquer и Vigus: «Автотор» запустил производство автомобилей компании JMC (фото)
Все новости по теме: Автопром

В среду, 16 августа, на производственной площадке калининградского «Автотора» в поселке Переславское состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки китайской компании JMC, занимающейся высокотехнологичным производством коммерческих авто.  На конвейере завода стартовало производство одновременно 3-х моделей бренда: компактного городского автомобиля Carrying, универсала Conquer и пикапа Vigus. Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и т.д. В перспективе «Автотор» и JMC планируют поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу — сварка, окраска, сборка.

Фото — Дмитрий Савин для «Нового Калининграда»

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