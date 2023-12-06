Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото)

В среду, 6 декабря, в центре Калининграда — на площади Победы — установили ёлку. Отметим, что «исполнять обязанности» главного городского символа Нового года уже второй год подряд приходится искусственной ёлке, которую раньше ставили на Верхнем озере. Украшавший же площадь в предыдущие годы привычный «ярошуковский» конус признали негодным еще в 2022-м. Тогда же горвласти назначили было закупку новой елки, но спохватились и отменили, а заодно и новогодние празднества, объявив горожанам, что деньги направлены на нужды частично мобилизованных на СВО. В нынешнем году увеселительных мероприятий в Калининграде также решено не устраивать, поэтому горожанам придется создавать себе праздничное настроение своими силами, довольствуясь селфи на фоне искусственного символа Нового года. Как выглядит сегодня главная елка города, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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