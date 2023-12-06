Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото)

Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото) Символ без праздника: на площади Победы установили главную городскую ёлку (фото)
Все новости по теме: Новый год

В среду, 6 декабря, в центре Калининграда — на площади Победы — установили ёлку. Отметим, что «исполнять обязанности» главного городского символа Нового года уже второй год подряд приходится искусственной ёлке, которую раньше ставили на Верхнем озере. Украшавший же площадь в предыдущие годы привычный «ярошуковский» конус признали негодным еще в 2022-м. Тогда же горвласти назначили было закупку новой елки, но спохватились и отменили, а заодно и новогодние празднества, объявив горожанам, что деньги направлены на нужды частично мобилизованных на СВО. В нынешнем году увеселительных мероприятий в Калининграде также решено не устраивать, поэтому горожанам придется создавать себе праздничное настроение своими силами, довольствуясь селфи на фоне искусственного символа Нового года. Как выглядит сегодня главная елка города, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter