Легкой воды: как Калининград впервые принимал Кубок России по плаванию (фото)

12-22 февраля в Калининграде впервые принимали Кубок России по плаванию. В соревнованиях, которые проходили в уникальном бассейне Дворца спорта «Автотор-Арена», приняли участие сильнейшие спортсмены сборной страны и лучших пловцы Калининграда. За два дня первого этапа Кубка России-2024 было разыграно 32 комплекта наград по плаванию. По итогу состязаний первые три места по количеству завоеванных медалей заняли спортсмены Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. За тем, как проходили соревнования, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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