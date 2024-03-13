Все твои трещинки: как выглядит Ленпроспект с архитектурной подсветкой

«Ганзейские хрущевки» на Ленинском проспекте по вечерам стали преображаться: там заработала архитектурно-художественная подсветка. Власти обещали, что это коснется еще 14 домов в центре (до этого стали подсвечивать капитально отремонтированные дома на проспекте Мира): 10 — на Ленпроспекте, 3 — на улице Театральной и 1 — на Соммера.



А еще раньше сообщалось, что в масштабный проект по подсветке «для демонстрации архитектурно-художественной выразительности здания, а также в целях формирования комплексного городского освещения и ориентирования граждан в темное время суток» попадет 31 улица. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова оценила «выразительность», местами осыпавшуюся за годы, которые прошли после «пряничного» ремонта Ленинского проспекта к ЧМ-2018.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград