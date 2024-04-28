И рыба, и мясо: в Зеленоградске открылся гастрономический «Фиштиваль» (фото)

Гастрономический «Фиштиваль» открылся в Зеленоградске (0+). В этом году он проходит с 28 апреля по 1 мая. Ярмарке стало слишком тесно на Аллее Дружбы в центре города, и она переехала на так называемую «Музейную аллею» ближе к западному пляжу (ориентир — арт-объект «Пупсы»). В программе — не только работа гастрономических корнеров, но и маркет местных мастеров, мастер-классы по окрашиванию одежды и созданию сладкой ваты, уроки от шеф-поваров, музыкальные выступления и ежедневная жарка гигантской сковороды креветок по-испански прямо на побережье. Все подробности можно уточнить в социальных сетях проекта. На открытии «Фиштиваля» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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