На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото)

На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото) На площади у Дома искусств завершается благоустройство. Вот как она выглядит (фото)
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде близится к концу благоустройство территории у Дома искусств. Как уточнила накануне в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова, «завершить недоделки» подрядчику предстоит в ближайшие две недели. В то же время у Дома искусств уже работает новый фонтан, вблизи которого разбиты цветочные клумбы и установлены лавочки. Да и в целом территория заметно преобразилась.

Напомним, работы по благоустройству планировалось завершить еще в прошлом году. Однако во время археологических работ на территории объекта были обнаружены 527 захоронений времен Хабербергского кладбища, датируемого XVII-XVIII веками. Могилы было решено перенести на другую территорию, в итоге сроки сдачи объекта пришлось подкорректировать.

Как выглядит площадь у Дома искусств сегодня, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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