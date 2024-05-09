Как проходил Парад Победы в Калининграде (фото)

В четверг 9 мая, в Калининграде прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Принимал его командующий БФ Владимир Воробьев. В параде участвовали более 2400 человек: военнослужащие Балтфлота и других силовых ведомств региона, юнармейцы, кадеты Андрея Первозванного кадетского морского корпуса, воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища, школьники. В колонне также проследовало свыше 70 единиц техники, находящейся на вооружении соединений и воинских частей БФ, и машины военных лет, в том числе легендарный танк Т-34 с красным Знаменем Победы, штурмовавший в 1945-м город-крепость Кенигсберг. Как это было, запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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