Дар Солнца: северное сияние над Калининградской областью (фото)

В ночь на субботу, 11 мая, жители многих регионов Земли (вплоть до южных широт) могли наблюдать северное сияние. Виной стала сильная геомагнитная буря, вызванная активностью Солнца. Мощный солнечный ветер столкнулся с магнитным полем Земли.



Не стала исключением и Калининградская область, где, к счастью, в этот момент было относительно безоблачно. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова сделала эти снимки на Куршском заливе в районе поселка Каширское.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград