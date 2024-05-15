Триумф «Балтики»: как проходил победный матч со «Спартаком» (фото)

Во вторник, 14 мая, калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл «Спартак» и впервые в своей истории вышел в суперфинал Кубка России. Матч финала Пути регионов на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и закончился со счётом 1:0.Счёт в матче открыл защитник бело-синих Кевин Андраде на четвертой минуте игры. Во втором тайме инициативой полностью владели москвичи, однако сравнять счёт им так и не удалось. За эмоциями игроков и болельщиков на стадионе наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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