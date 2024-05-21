Ревитализация «Грольмана»: как выглядит сегодня старинный бастион

В бастионе «Грольман» в рамках Музейной ночи состоялась первая экскурсия с момента начала работ по ревитализации объекта в январе 2024 года. В ноябре инвестору был выделен льготный кредит на реализацию проекта в размере 500 млн рублей. В бастионе «Грольман» хотят обустроить музей, кафе, ресторан, различные мастерские, а также событийные площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. «Полный цикл ревитализации», как сообщали ранее в «Корпорации развития Калининградской области», рассчитан до 2027 года. В 2024 году для посетителей планируется открыть капонир бастиона, где «разместятся несколько точек притяжения для жителей Калининграда и гостей региона». Что успели уже сделать в бастионе, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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