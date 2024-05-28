«Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото)

«Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото) «Великий и могучий»: как сдавали ЕГЭ по русскому языку в 40-й гимназии (фото)
Все новости по теме: ЕГЭ

Во вторник, 28 мая, 11-классники Калининграда и области сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку. Около 5 тыс. выпускников региона в течение 3,5 часа решали две части экзаменационной работы, состоящей из 27 заданий. Экзамен прошел без нарушений. Отметим, что в этом году помимо основной даты сдачи русского языка предусмотрен резервный день — 17 июня. В этот день предмет смогут сдать заново те ученики, кого не устроят полученные результаты, а также школьники, пропустившие экзамен по уважительной причине, и выпускники прошлых лет. А сегодня ЕГЭ по русскому языку проходил на 24 площадках, в том числе и в 40-й гимназии, которую посетила министр образования области Светлана Трусенева. Вместе с главой минобра за процессом понаблюдала и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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