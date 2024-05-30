«Черёмушки» в Калининграде: V фестиваль «Башня» открылся опереттой Шостаковича (фото)

В среду, 29 мая, в Калининграде прошло торжественное открытие пятого театрального фестиваля «Башня» (12+). По традиции организатором мероприятия, которое продлится до 5 июня, выступил облдрамтеатр. В этом году в программе «Башни» представлены 4 российских театра. А спектаклем, открывшим фестиваль, стала единственная оперетта Дмитрия Шостаковича «Москва. Черёмушки» (12+) в постановке Большого театра. Увидеть ее можно будет также и сегодня. «Яркая, весёлая музыка запечатлела звуковую атмосферу 1950-х годов. В основе либретто Владимира Масса и Михаила Червинского — комические перипетии, связанные с массовым переселением из старых коммуналок в новые жилые кварталы. Тогда «квартирный вопрос» был особенно актуален, причём не только для москвичей», — отмечается на сайте фестиваля.

Как уточняют организаторы, помимо постановки «Большого» в рамках фестиваля можно будет увидеть еще три спектакля. Так, 1 июня состоится показ спектакля по мотивам романа Ф. Достоевского «Идиот» (18+) санкт-петербургского Театра «Приют комедианта» 3 июня пройдет хореографический спектакль Мауры Моралес «Кожа» (18+) знаменитого Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» (Екатеринбург). 4 июня фестиваль завершится очень необычным и популярным у себя в городе спектаклем «Нити» (6+) Проекта «Упсала-Цирк» (Санкт-Петербург).

На открытии «Башни» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.