Звёзды для избранных: на острове Канта состоялся гала-концерт «Кантаты» (фото)

В воскресенье на острове Канта состоялся гала-концерт, завершающий IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата» (12+).



На сцене около Кафедрального собора выступили звёзды Мариинского театра — баритон Владислав Сулимский, сопрано Ирина Чурилова, меццо-сопрано Зинаида Царенко. В сопровождении Калининградского симфонического оркестра под руководством дирижёра Мариинки Кристиана Кнаппа (США) они исполнили произведения Бородина, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова и Шостаковича.

Из-за финального гала-концерта остров Канта был закрыт для посещений на весь день. Среди зрителей можно было увидеть как нынешних, так и бывших чиновников и министров правительства области. Впрочем, были в числе избранных и рядовые калининградцы, которые успели приобрести билеты за месяц до фестиваля.

На гала-концерте побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», видео: «Новый Калининград»