Вольные птицы: в зоопарке Калининграда пернатых выпустили в водоемы (фото)

В Калининградском зоопарке водоплавающих птиц выпустили на волю. Это произошло после того, как был снят карантин по птичьему гриппу. За тем, как птицы обрели долгожданную свободу, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Карантин для птиц был введен в зоопарке в апреле 2023 года. Их переселили в закрытые помещения из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в четырех километрах от учреждения.

Для некоторых видов птиц ограничения были сняты в октябре, однако все птицы, которые обычно находятся в открытых экспозициях, например, на прудах, оставались в помещениях. Карантин сняли на прошлой неделе.

«В срочном порядке набираем все пруды и выпускаем многострадальную водоплавающую птицу — пеликанов, фламинго, гусей, — написала директор зоопарка Светлана Соколова на прошлой неделе в своём телеграм-канале. — С прошлого апреля, бедолаги, мучались».

Фото: Юлия Власова, «Новый Калининград»