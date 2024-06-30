«Оттопырьтесь, ребята»: как прошёл концерт Эльдара Джарахова на «Ростех Арене» (фото)

В субботу на «Ростех Арене» прошло празднование Дня молодёжи. Посетители смогли принять участие в различных мастер классах, конкурсах и викторинах, послушать лекции и развлечься в игровых зонах. Отметился на сцене и врио губернатора Алексей Беспрозванных, пожелавший ребятам «оттопыриться».

Праздник завершила концертная программа 29-летнего Эльдара Джарахова — российского видеоблогера и рэпера, ставшего популярным благодаря социальным сетям. На концерт кумира современной молодёжи пришли тысячи подростков. Вместе с ними побывала на «Ростех Арене» фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»