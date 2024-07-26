Картины и модели: в историко-художественном музее состоялся показ мод (фото)

Калининградский областной историко-художественный музей презентовал обновленное выставочное пространство третьего этажа, открывшееся после капитального ремонта. Первым мероприятием здесь стал модный показ совместной коллекции с локальным брендом одежды MIDITI, которую украсили работы разных эпох из фондов музея: кёнигсбергского мастера Олофа Августа Йернберга, фронтовых художников Анания Глухова и Сергея Чуканова, а также калининградских живописцев Алексея Чебыкина и Бориса Булгакова.

Как сообщили в пресс-службе музея, на третьем этаже исторического здания заменили покрытие пола и потолка, поменяли двери, привели в порядок лестничные пролёты, установили современное трехуровневое освещение, отопление, вентиляцию и противопожарную систему. Здесь планируется открыть детский центр с современным оборудованием, остальные залы приспособлены под экспозиционно-выставочную деятельность музея.

Калининградский областной историко-художественный музей — объект культурного наследия регионального значения. Он размещается в здании бывшего городского зала Штадтхалле, построенного в 1912 году по проекту архитектора Рихарда Зееля.

На презентации обновлённого пространства и показе мод побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.