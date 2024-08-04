Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото)

Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото) Викинги, рыцари и прекрасные дамы: как прошёл фестиваль средневековья «Ушкуй» (фото)
Все новости по теме: Праздники

В минувшие выходные в историко-культурном парке «Ушкуй» (0+) прошёл традиционный ежегодный фестиваль средневековья. Под Правдинск съехались реконструкторы из разных регионов страны, чтобы на два дня погрузиться в атмосферу далекого средневековья, побывать на ярмарке, послушать музыкантов и посмотреть на рыцарские бои. Особым интересом пользовалась гончарная мастерская, для которой реконструкторы «Ушкуя» собственными руками соорудили настоящий горн для обжига керамики.

Средневековый люд — в фотоподборке Павла Трикоза специально для «Нового Калининграда».



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