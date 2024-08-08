Усатые и не всегда полосатые: портреты калининградских кошек и котов (фото)

8 августа весь мир отмечает Международный день кошек. В кошачий праздник, учрежденный по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, «люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги, демонстрируют им своё почитание и любовь», — рассказывает «Википедия». Еще одной целью Дня кошек является привлечение внимания общества к проблеме бездомных животных. К празднику обладателей лапок «Новый Калининград» подготовил тематическую фотоподборку наших местных «котозвёзд».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград