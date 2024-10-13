С конвейера — в общепит: как производят наггетсы в Калининграде

Компания «Вкусно и точка» показала, как производятся наггетсы для сети ресторанов быстрого питания. Журналисты калининградских СМИ отправились в пресс-тур на предприятие компании «Мираторг» в посёлке Невское Гурьевского округа. Там побывала и наш фотокорреспондент Юлия Власова.



Завод разделён на три зоны. В зелёную (так называемая «грязную») поступает сырьё. Отсюда же уходит готовая продукция. Здесь разрешено использовать картон и деревянные поддоны — всё то, что не соприкасается с продукцией. Красная зона — территория производства. Здесь происходят все технологические процессы — от получения сырья до выхода готовой продукции. В фиолетовой зоне идёт упаковка наггетсов. Высокий уровень роботизации позволяет снизить количество персонала, но без людей всё-таки не обойтись.

География поставок калининградских наггетсов расширяется. Продукция отправляется в страны ЕАЭС и СНГ, а также в Марокко, Монголию, Узбекистан и другие. Но всё же основным потребителем остаётся Россия. Продукцию из местных полуфабрикатов получают клиенты компаний «Вкусно и точка», «Бургер кинг» и «Ростикс».

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