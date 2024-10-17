Эпоха возрождения наследия: чем интересен маршрут «Полесское кольцо» (фото)

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Эпоха возрождения наследия: чем интересен маршрут «Полесское кольцо» (фото)

Первый инфотур по культурно-туристическому маршруту состоялся в середине октября. Проект реализован калининградским волонтёрским движением «Хранители руин». Как отметили создатели маршрута, в «Полесское кольцо» входит три исторических города (Гурьевск, Гвардейск, Полесск), 18 кирх и семь замков XIV–XX веков (11 из них — руины) и другие туристические достопримечательности.

Основная задача авторов проекта — добиться системного ухода за руинированными памятниками, которые за счет связи с более популярными точками маршрута имеют возможность получить больше внимания турбизнеса, местных жителей и властей.

По словам координатора проекта Светланы Назаровой, туристы сегодня могут наблюдать «Эпоху возрождения наследия», начавшуюся благодаря «людям, которые шаг за шагом ценой титанических усилий добиваются того, чтобы колоритные некогда заброшенные памятники возвращались в общественное пространство». «Это живая, дышащая история, которая происходит прямо у нас с вами на глазах, и к которой мы, Хранители, невероятно горды и счастливы быть причастными», — отметила Светлана Назарова.

Кирха Меляукена в Залесье. С 2021 года «Хранители руин» при поддержке агрохолдинга «Залесье» и Службы охраны памятников убрали заросли и мусор, скопившиеся за десятилетия, создали вокруг газон, поставили защитные решетки, нашли историческую брусчатую отмостку по периметру, внутри разобрали завалы грунта и вручную выбрали тысячи кирпичей, пригодных для реставрационных работ. Летом в кирхе Меляукена прошла «Кантата».

Пивоварня Бланкенштайн в Полесске. Восстановлением занимается Александр Наталич. Команда проекта выиграла конкурс на инициативное бюджетирование и планирует создать городскую арт-площадку на фундаменте первого здания завода и возле старинной мостовой улицы.

Часть замка «Вальдау» несколько лет назад взяла в аренду у РПЦ семья Сорокиных.

Замок Нойхаузен (Гурьевск), кирха Шёнвальде (пос. Ярославское), замок Лабиау (Полесск)

В кирхах и замках «Полесского кольца» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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