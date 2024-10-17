Эпоха возрождения наследия: чем интересен маршрут «Полесское кольцо» (фото)

0 0

Первый инфотур по культурно-туристическому маршруту состоялся в середине октября. Проект реализован калининградским волонтёрским движением «Хранители руин». Как отметили создатели маршрута, в «Полесское кольцо» входит три исторических города (Гурьевск, Гвардейск, Полесск), 18 кирх и семь замков XIV–XX веков (11 из них — руины) и другие туристические достопримечательности.



Основная задача авторов проекта — добиться системного ухода за руинированными памятниками, которые за счет связи с более популярными точками маршрута имеют возможность получить больше внимания турбизнеса, местных жителей и властей.

По словам координатора проекта Светланы Назаровой, туристы сегодня могут наблюдать «Эпоху возрождения наследия», начавшуюся благодаря «людям, которые шаг за шагом ценой титанических усилий добиваются того, чтобы колоритные некогда заброшенные памятники возвращались в общественное пространство». «Это живая, дышащая история, которая происходит прямо у нас с вами на глазах, и к которой мы, Хранители, невероятно горды и счастливы быть причастными», — отметила Светлана Назарова.

В кирхах и замках «Полесского кольца» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.