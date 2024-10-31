Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото)

Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото) Музыка жизни: в Калининграде открылась выставка фотографа Станислава Покровского (фото)
Все новости по теме: Культура

В Калининграде в среду, 30 октября, в арт-пространстве Закхаймских ворот открылась выставка калининградского фотографа, одного сооснователя местного Союза фотохудожников Станислава Покровского. Её название — «Музыка жизни». Мероприятие продлится до 1 декабря, а вход на выставку будет бесплатным (0+).

На открытие выставки пришло около 50 человек, сообщил корреспондент «Нового Калининграда». Среди них были также коллеги Покровского по цеху. Организаторы мероприятия отметили, что идея открыть выставку пришла им ещё в августе 2024 года. 

Станислав Покровский начал свой путь фотографа в 14 лет, спустя два года пришёл в фотоклуб при Калининградском доме культуры рыбаков. Он учился в театральном отделении в училище культуры в Советске, позже — работал фотокорреспондентом в различных калининградских газетах. Покровский является членом Союза фотохудожников России и соорганизатором не только Калининградского союза фотохудожников, но и международной биеннале «Фотомания». Он организовал множество выставок как в России, так и за рубежом. В его активе — многочисленные книги, публикации в альбомах, на календарях и в других печатных изданиях.

Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград

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