«Окутал землю вновь»: на Калининград опустился туман (фото)

С наступлением темноты в Калининграде и области (преимущественно на западе) вновь «опустился» туман. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», туман связан со смещением относительно теплых и влажных воздушных масс над остывшей поверхностью.



«В ближайшие часы, ночью и утром местами возможно падение видимости до 100-150 метров и ниже из-за тумана. По области (особенно на юге и востоке) также вероятны слабые заморозки и гололедица, будьте аккуратны на дорогах!» — предупреждают синоптики-любители.

Ноябрьский туман в вечернем Калининграде 6 ноября — в фоторепортаже Юлия Власовой.