«Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото)

«Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото) «Ему наскучил света шум»: в Светлогорске прошла опера «Евгений Онегин» (фото)
Все новости по теме: Культура

В субботу, 16 ноября, в светлогорском «Янтарь-Холле» прошло концертное исполнение оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль прошёл в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Московский государственный симфонический оркестр совместно с хором и солистами Калининградского областного музыкального театра представили оперу в рамках XXIV Международного музыкального Фестиваля ArsLonga.

Музыкальным руководителем и дирижёром выступил заслуженный артист России Иван Рудин, а режисёром концертного исполнения — Алексей Смирнов. Главные роли сыграли солист Большого театра России Владислав Чижов (Евгений онегин, баритон), солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Кирилл Матвеев (Ленский, тенор), участница III Молодежной оперной программы театра Геликон-опера Юлия Ситникова (Татьяна Ларина, сопрано) и солистка МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Полина Шароварова (Ольга Ларина, меццо-сопрано).

На опере побывала и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



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