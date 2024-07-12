Первый «обитатель» «Планеты Океан»: скелет кашалота переезжает из «Глубины» (фото)

Один из самых крупных экспонатов Музея Мирового океана — скелет кашалота покидает привычное место обитания — выставочное пространство «Глубина». Как рассказали в ММО, он станет первым «обитателем» нового экспозиционного корпуса «Планета Океан».

«Появление экспоната в Музее Мирового океана — история особенная. Кашалот был добыт в 1975 году в Антарктике китобойной флотилией „Юрий Долгорукий“, выполнявшей свой 15-ый заключительный рейс. Это был крупный самец 40 лет и длиной 16,8 м. Впечатляющие размеры зубатого кита удивили даже бывалых китобоев. После разделки туши было решено отправить скелет в Калининград», — рассказали в музее.

Скелет доставили в Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), где специалисты его очистили, продезинфицировали, обработали необходимыми для хранения растворами. Изначально скелет кита планировали разместить в специальном научно-экспериментальном комплексе, который должны были возвести, а затем и в отдельном павильоне из стекла — но задуманные проекты так и не осуществились.

В 1993 его передали Музею Мирового океана, а в 2001 году сотрудники лаборатории морских млекопитающих АтлантНИРО собрали кашалота в павильоне «Исполины океана». В 2013 скелет разобрали и передали на временное хранение в Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова. В 2015 году скелет кашалота собрали в новой экспозиции «Глубина», где он и радовал посетителей до сегодняшних дней.

«Необходимо разобрать и перевезти скелет к месту нового экспонирования — в корпус „Планета Океан“. Кашалот — если перевести его название с португальского языка — означает „головастик“ („кашола“ — большая голова). Везти нашего „головастика“ необходимо уже сейчас, поскольку скоро будет проводится остекление дверных проемов и тогда уже массивный череп внести будет невозможно», — рассказала старший научный сотрудник Музея Мирового океана Ирина Байкова.

После того как скелет снимут, его осмотрят специалисты, и, в случае необходимости, проведут реставрационные работы. Экспонат разместится в «Лаборатории Жизни» — на втором этаже строящегося экспозиционного корпуса «Планета Океан» в тематическом разделе, посвященном морской биологии. Позднее его соседями станут и скелеты других морских млекопитающих: серого кита, стеллеровой коровы, моржа, белухи.

Напомним, готовность нового корпуса Музея Мирового океана на начало ноября составляла 85%. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, корпус должны сдать в декабре этого года, открытие запланировано на 12 апреля 2025 года.

Фото: Юлия Власова, «Новый Калининград»