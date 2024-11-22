МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото)

МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото) МРТ, УЗИ и 30 тысяч пациентов: как выглядит новая поликлиника на Сельме (фото)
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Построенное еще год назад здание новой поликлиники на ул. Согласия в Калининграде на этой неделе начало принимать пациентов. В четверг в нём побывала правительственная делегация во главе с губернатором Беспрозванных. Как отмечает пресс-служба правительства, лечебно-профилактическое учреждение в общей сложности получило перед открытием 47 лицензий на медицинскую деятельность.

«В новом структурном подразделении городской больницы № 3 располагаются отделение для взрослого населения, включающее в себя кабинеты участковой службы и узких специалистов, МРТ и рентген-диагностики, флюорографии, маммографии, УЗИ-диагностики, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии и физиотерапии, дневной стационар на 15 коек в смену. Помимо этого, здесь функционирует детское отделение, в котором есть кабинеты участковых педиатров и узких специалистов, а также дневной стационар на пять коек в смену», — сообщили в правительстве.

В учреждении — 17 терапевтических и пять педиатрических участков. В соответствии с действующим законодательством по полису ОМС к поликлинике может прикрепиться любой пациент.

Проектная мощность поликлиники предусмотрена на 1 120 посещений в смену: 901 для взрослого населения и 219 для детей. В общей сложности объект рассчитан на 30 тысяч взрослых пациентов и 10 тысяч детей, на момент открытия поликлиники к ней прикреплено 24 867 и 6 020 соответственно. «В учреждении работает 40 врачей и 35 представителей среднего медицинского звена. В перспективе эти цифры планируют увеличить до 113 и 151 соответственно», — отметили в правительстве.

В новой поликлинике побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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