Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото)

Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото) Постигая «Мистику синего»: в калининградском Музее искусств открыли выставку (фото)
Все новости по теме: Культура

В Музее изобразительных искусств в пятницу, 31 января, открылась выставка «Мистика синего» (0+), посвящённая феномену синего цвета и его оттенков в искусстве. Проект был вдохновлен новогодней подсветкой исторического здания Кёнигсбергской торговой биржи, которую можно было увидеть в конце декабря. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции Калининградского музея изобразительных искусств, костюмы из знаковых спектаклей Калининградского областного драматического театра и Калининградского областного музыкального театра, а также произведения из частных собраний и мастерских калининградских художников, исследующие метафизику синего цвета.

Экспозиция «Мистика синего» станет частью выставочно-просветительского проекта «Цвет в искусстве». В его рамках запланирована программа, включающая тематические лекции, мастер-классы, экскурсии, встречи с художниками и арт-лабораторию «Алхимия цвета», участникам которой предстоит познакомиться с основами цветоведения. Все оттенки синего, представленные на выставке, запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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