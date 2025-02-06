Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото)

Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото) Что скрывает «Планета Океан»: как выглядит корпус-шар Музея Мирового океана (фото)
Все новости по теме: Культура

Строители корпуса «Планета Океан», который возводился больше 10 лет, завершили свою часть работ, здание ввели в эксплуатацию. Следующий шаг — передача объекта в ведение Музея Мирового океана. Открыть его для посетителей планируется 12 апреля. В настоящее время в корпусе продолжаются работы по созданию экспозиций. 

«Монтируются современная техника, создаются и устанавливаются инсталляции. „Планета Океан“ — это сложный с точки зрения архитектуры объект: у него уникальная форма, он построен с использованием нестандартных материалов, нет ни одного одинакового этажа, сложные системы жизнеобеспечения как академической экспозиции, так и живой системы аквариумов. С другой стороны — это и сложный музейный объект. Здесь невозможно создать один климат для всех помещений и разместить однотипные экспонаты. Традиционно музеи имеют определенную направленность. У нас же аквариумы, академические коллекции и эксплораториум», — рассказала Светлана Сивкова.

Как отмечают в пресс-службе ММО, сейчас новый корпус — «это, по сути, квартира с чистовой отделкой, в которую музей встраивает функциональное назначение». Открытие «Планеты Океан» предполагается в несколько этапов. К 12 апреля — ко дню рождения Музея Мирового океана — первых посетителей примет образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Специалисты ведут работы и на открытой территории, прилегающей к новому корпусу, где расположены парк науки, научные детские площадки, карта Балтийского моря. Затем поэтапно, в течение года, будут открываться экспозиционные залы, аквариумы и библиотека.

В новом корпусе побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова

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