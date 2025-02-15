Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото)

Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото) Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото)
Все новости по теме: Жизнь животных

В питомнике УФСИН России по Калининградской области 10 щенкам вскоре исполнится четыре месяца. Малыши появились на свет 25 октября 2024 года у немецкой овчарки Чины и уже проверены на пригодность к несению службы. За подготовкой щенков к службе в пенитенциарных учреждениях России наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Эксперт Российской кинологической федерации провёл актирование будущих служебных собак. Щенки уверенно подают голос, выполняют команды и преодолевают детскую полосу препятствий, а порой пытаются справиться и со взрослой. Многие их них уже показали, к какой службе имеют предрасположенность — розыскной или патрульно-розыскной.

Овчаркам уже поставили клеймо и чипировали по новым нормативам. До конца февраля одного из щенков передадут специалистам-кинологам УФСИН России по Вологодской области. Помимо этого, продолжаются переговоры о возможности направления на службу собак в другие территориальные органы.


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