Розыск или патруль: как щенков питомника УФСИН готовят к службе (фото)

В питомнике УФСИН России по Калининградской области 10 щенкам вскоре исполнится четыре месяца. Малыши появились на свет 25 октября 2024 года у немецкой овчарки Чины и уже проверены на пригодность к несению службы. За подготовкой щенков к службе в пенитенциарных учреждениях России наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Эксперт Российской кинологической федерации провёл актирование будущих служебных собак. Щенки уверенно подают голос, выполняют команды и преодолевают детскую полосу препятствий, а порой пытаются справиться и со взрослой. Многие их них уже показали, к какой службе имеют предрасположенность — розыскной или патрульно-розыскной.

Овчаркам уже поставили клеймо и чипировали по новым нормативам. До конца февраля одного из щенков передадут специалистам-кинологам УФСИН России по Вологодской области. Помимо этого, продолжаются переговоры о возможности направления на службу собак в другие территориальные органы.