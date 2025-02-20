Водные баталии: Калининград принял первый этап Кубка России по плаванию

В бассейне Дворца спорта «Автотор-Арена» 19 и 20 февраля проходит первый этап Кубка России по плаванию, в котором принимают участие свыше 470 пловцов из 44 регионов страны.



За медали борются сильнейшие пловцы из России, призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы — Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Егор Корнев, Светлана Чимрова, Павел Самусенко, Роман Шевляков, Михаил Вековищев, Олег Костин, Александр Щеголев, Владислав Гринев и другие. Конкуренцию им составляют известные пловцы из Республики Беларусь, в том числе Алина Змушка, Анастасия Шкурдай и Григорий Пекарский.

Калининградскую область на домашнем турнире представляет сборная из более чем 60 представителей ведущих спортивных школ, областного училища олимпийского резерва и регионального центра спортивной подготовки сборных команд, сообщает пресс-служба правительства. На медали также претендует мастер спорта России международного класса и участница Олимпийских игр 2021 года Анна Егорова — «самая титулованная действующая воспитанница калининградского спорта».

Моменты первого дня Кубка России по плаванию запечатлела фотокоресспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.