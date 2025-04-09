80 лет подвигу: в Калининграде почтили память воинов, штурмовавших Кёнигсберг (фото)

В среду, 9 апреля, в Калининграде прошла церемония, посвященная юбилейной годовщине взятия Кёнигсберга. На мемориальном комплексе «1200-м героям-гвардейцам» почтили память героев, штурмовавших город-крепость 80 лет назад. По данным областных властей, в возложении цветов и венков приняли участие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители правительства и регионального Заксобрания. К калининградцам присоединились добровольцы международного слета потомков победителей «Внуки Победы». Особыми участниками церемонии стали представители официальных делегаций Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Китая. На торжественном возложении побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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