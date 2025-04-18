Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото)

Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото) Культура Победы: в Светлогорске открылся Балтийский культурный форум (фото)
Все новости по теме: Культура

В Светлогорске 17 апреля открылся седьмой Балтийский культурный форум (16+). Тема этого года обозначена как «Культура Победы. Победа культуры».

«Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению „Культура“. Цель форума — раскрыть перспективу развития сферы культуры региона», — следует из анонса на сайте форума.

В открытии принял участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, который отметил значение сферы культуры в развитии государства и напомнил о выдающемся вкладе деятелей культуры в достижение Победы в годы Великой Отечественной войны: «Они трудились в различных жанрах, направлениях, стилях, но их усилия объединяла одна цель — укрепить любовь к своей Родине, веру в победу и ненависть к врагу».

Кроме того, на форуме состоялось выездное совещание комитета Госдумы по культуре, посвященное совершенствованию законодательства в части сохранения и использования памятников истории и культуры, где рассматривался опыт Калининградской области. «В Калининградской области есть прекрасный опыт в этой части. Мы видим, что объекты культурного наследия в большинстве находятся в хорошем состоянии. То есть здесь особый подход: свои региональные программы, есть сочетание с федеральными программами, опять же уникальное. Поэтому я полагаю, что это не только для нас, как для законодателей, будет важный опыт, но и для регионов это тоже будет таким важным подходом, что здесь нашли решение как привлекать инвесторов, и мы видим, что и туристическая инфраструктура очень хорошо вовлечена в это. Но нам очень важно, чтобы наши отдыхающие, наши туристы, а здесь это почти два миллиона ежегодно, не только уезжали отдохнувшими, с хорошим настроением, но и в душе что-то оставалось. И здесь через объекты культурного наследия мы, конечно, можем показывать очень большую историю и нашей страны, и нашего народа», — отметила председатель комитета Государственной думы России по культуре Ольга Казакова.

На открытии Балтийского культурного форума побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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