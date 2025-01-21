Ласковые и нужные: в Зеленоградске наградили героических зверей и добрых людей (фото)

В минувшие выходные на экоплощадке «Зеленый кот» прошло торжественное награждение победителей и дипломантов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» (0+) и конкурса для СМИ «Пером и сердцем» (6+). В Зеленоградск приехали кошки, собаки и люди из разных регионов страны.

Призы героям вручали известные в стране и регионе люди — тележурналист Александр Гурнов, ведущие Первого канала Арина Шарапова и Александр Смол, глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, секретари СЖР Роман Серебряный и Владимир Касютин, директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова и другие.

В рамках «человеческой» номинации «В ответе за тех» на сцену вышла семья Величко, приехавшая в самый западный регион страны из небольшого отдаленного поселка Устьевое Камчатского края (500 км по бездорожью до Петропавловска-Камчатского). В поселке живет всего 300 с небольшим человек, осенью 2024 года большинство взрослых селян четверо суток, стоя по очереди в холодной воде, помогали застрявшим на мелководье касаткам. Представители посёлка получили награду из рук кинематографиста из Санкт-Петербурга Кирилла Гаврилова.

Лётчик-космонавт, Герой России, президент «Центра Космонавтика и Авиация» на ВДНХ Фёдор Юрчихин вручил специальный приз подросткам Кириллу Петухову, Никиту Казаку, Ивану Свирину и Ивану Борисову из Подмосковья, которые в прошлом году спасли из пожара детей, а потом помогли вынести из горевшего дома собаку. Спецприз в «человеческой номинации» получили также сотрудники фонда «Ковчег» (Ставрополь), которые за годы деятельности спасли сотни братьев наших меньших, в т.ч. из зоны боевых действий, а также старший лейтенант Роман Миржанов из Санкт-Петербурга (посмертно), приютивший в зоне СВО собаку Пулю.

Народным героем номинации стала пятиклассница Варя Гузнаева из Липецкой области, которая проявила милосердие и отзывчивость, спасая жизнь сбитому на трассе коту. В Зеленоградск Варя приехала вместе с родителями.

Победителями в номинации для животных стала дворняжка Рона из Калининграда, пёс Жаир из Уссурийска и Багира из Донецкой области, «сотрудник» МЧС кот Толик из Москвы и многие другие. Также в номинации жюри отметило дипломами калининградских животных — служебных собак Базуку и Зену, а также кота-донора Боню. Завершилась церемония прямым телемостом с Самарой, где местный глава райдминистрации в прямом эфире вручил награду дворняжке Победе, которая не только стала Народным героем премии, но и разделила первое место с другим победителем — Роной.

За церемонией в Зеленоградске наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

С полным списком победителей и дипломантов премии «Мой ласковый и нужный зверь» можно познакомиться на сайте проекта, в соцсетях можно посмотреть запись трансляций обеих церемоний.