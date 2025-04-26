Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото)

Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото) Победный гудок: в Балтийск прибыл «Эшелон Победы» (фото)
Все новости по теме: КЖД

На Калининградской железной дороге начал курсировать «Эшелон Победы». 25 апреля поезд прибыл в самый западный город России — Балтийск.

Прибытие эшелона совпало с 80-летней годовщиной взятия города-крепости Пиллау — последнего оплота фашистской Германии в Восточной Пруссии. На железнодорожной станции Балтийска поезд встречали жители и военнослужащие Балтийского флота. В составе эшелона приехала экспозиция с военной техникой, вооружением и тематической выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и подвигам защитников Родины. Все желающие также смогли побывать в кабине машиниста паровоза и подать гудок.

Поезд также сделает остановки на станциях Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск. Завершится проект 4 мая прибытием состава на верхнюю платформу Северного вокзала Калининграда и концертной программой.

За прибытием поезда наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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