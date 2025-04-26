«Светопись памяти»: в Калининграде открылась выставка фотографа-пикториалиста (фото)

В Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 25 апреля открылся культурно-просветительский проект «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944–1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола» (6+). Проект посвящен памяти хранительского подвига музея в годы Великой Отечественной войны и приурочен к 80-летию Победы.

Экспозиция включает 89 отпечатков фотографий авторства художника-пикториалиста Николая Свищова-Паолы (1874–1964), отразивших разрушения и восстановление Пушкинского музея. Дополняют экспозицию копии исторических документов, четыре видеоинсталляции современного калининградского художника Артёма Терентьева и фильм, созданный специально для проекта.

«Снимки Свищова-Паолы, документирующие состояние музея в 1944 году, одновременно трагичны и лиричны. Художник как будто ставил перед собой задачу запечатлеть естественный, ничем не сдерживаемый свет, проникавший сквозь разбитые окна и стеклянные перекрытия. С одной стороны, свет напоминает об утрате: не будь разрушений, он не играл бы так ярко в залах музея. С другой — само его присутствие дарит надежду на возвращение былого порядка», — рассказали в музее.

Первая часть экспозиции рассказывает об ущербе, нанесенном войной музею, и о том, как сохранялась Цветаевская коллекция слепков, которую в силу хрупкости и монументальности экспонатов невозможно было эвакуировать. Во второй части представлены фотографии, запечатлевшие восстановительные и реставрационные работы, а также реэвакуацию фондов Пушкинского музея.

На открытии выставки побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.