Два дня грязи, драйва и борьбы: в регионе стартовал чемпионат по трофи-рейду-2025 (фото)

26-27 апреля в Калининградской области прошёл первый этап чемпионата региона по трофи-рейду 2025 года. Это — соревнование по преодолению бездорожной местности на полноприводных автомобилях. Первый этап турнира прошёл в Багратионовском округе в карьере возле посёлка Богдановка. Между собой соревновались четыре класса внедорожников: ТР0, ТР1, ТР2 и ТР3. Организатором чемпионата является Федерация автоспорта Калининградской области. «Готовьте свои внедорожники, запасайтесь терпением и заряжайтесь адреналином! Нас ждут два дня захватывающих приключений, грязи, драйва и бескомпромиссной борьбы!» — с таким анонсом выступили в группе Prussia Forest «ВКонтакте».

Второй этап соревнований запланирован на 14-15 июня. Третий раунд пройдёт 13-14 сентября. За первым днём гонок наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»