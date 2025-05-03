В преддверии юбилея: в Калининграде начались репетиции парада Победы-2025 (фото)

Вечером 2 мая в Калининграде началась репетиция парада Победы 2025 года. Он пройдёт, как обычно, 9 мая, однако подготовка к нему ведётся с конца апреля. 2 мая прошла первая репетиция мероприятия. Из-за неё городские власти ограничили движение в центре Калининграда и на прилегающих улицах и проспектах с 19:00 до 24:00. Вторая вечерняя репетиция пройдёт 5 мая в то же самое время. 7 и 8 мая тренировки будут утренними. Движение из-за них ограничат с с 07:00 до 13:00. Парад Победы и «Бессмертный полк» пройдут 9-го числа, а движение в День Победы будет перекрыто с 07:00 до 15:00. За первой репетицией парада Победы-2025 наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»