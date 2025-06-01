1,3 км по острову Канта: в Калининграде прошёл благотворительный «Забег в лето» (фото)

В Калининграде ночью 1 июня прошёл благотворительный «Забег в лето». Его приурочили ко Дню защиты детей. Фонд «Верю в чудо» сообщил, что участникам акции предстояло преодолеть 1,3 км на острове Канта. Пешком или шагом — выбирали сами спортсмены. Для опытных бегунов подготовили дистанцию длиннее — 4,6 км. На неё можно было зарегистрироваться при наличии медицинской справки.

Организаторы попросили участников надевать фонарики или брать с собой неон. Собранные на мероприятии средства будут направлены на строительство детского хосписа на улице Дмитрия Донского в Калининграде. За благотворительным забегом наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград