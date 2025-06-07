Клятва верности службе: как новобранцы УФСИН и УФССП принимали присягу (фото)

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Калининградской области состоялась торжественная церемония приведения к присяге молодых представителей младшего и среднего начальствующего состава. В этом году мероприятие прошло совместно с сотрудниками регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, сообщили в УФСИН.

«37 специалистов, недавно приступивших к работе, зачитали слова клятвы с обещанием верно служить Отчизне. Средний и младший начальствующий состав поклялись свято соблюдать закон, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными, честными и бдительными сотрудниками УФСИН и УФССП», — говорится в сообщении.

Поприветствовали личный состав и дали напутствие на успешную службу врио начальника Управления Александр Гайдуков и главный судебный пристав Калининградской области Владимир Титоренко.

Торжественная церемония продолжилась показательным выступлением отдела специального назначения «Бастион». В завершении сотрудники УФСИН и УФССП во главе со знамённой группой УФСИН прошли торжественным маршем у памятника 1200 воинам-гвардейцам.

На церемонии побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.