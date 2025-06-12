От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото)

От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото) От классики до авангарда: в Калининграде открылся филиал Третьяковской галереи (фото)
Все новости по теме: Культура

В День России, 12 июня, в Калининграде начинает свою работу филиал Государственной Третьяковской галереи. Он стал первым из числа музеев, которые входят в состав Президентских культурно-образовательных центров.  «Открытие нашего филиала — это историческое событие для культурной жизни Калининграда, — комментирует директор филиала Камиля Байдильдина. — Кроме масштабной выставки „Пять веков русского искусства“, гости галереи увидят две постоянные экспозиции музея: Зал истории Третьяковской галереи и Детский музей с экспозицией „Море возможностей“. Зал Детского музея поможет детям и родителям познакомиться с искусством в увлекательной и доступной форме, взаимодействуя с мультимедийной и интерактивной экспозицией. Зал истории хронологически знакомит посетителей с историей создания музея национального искусства России». 

В честь открытия с 12 по 15 июня посетителей ждёт насыщенная программа — лекции, мастер-классы, экскурсии и викторина. Отдельно будет представлена выставка «Картина мира» и образовательная программа в рамках V Международного фестиваля «Кантата» и многое другое. Для посетителей лекции будут бесплатными, их прочитают специалисты из Государственной Третьяковской галереи.

Накануне официального открытия в филиале «Третьяковки» побывали чиновники и представители СМИ, в том числе фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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