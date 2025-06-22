Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото)

Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото) Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото)

В парке-музее «Ушкуй» в Правдинском округе отметили день летнего солнцестояния. Как пояснили организаторы, эта дата является одной из четырёх праздничных, которые связаны с положением Солнца. Мероприятия начались под вечер. Гости фестиваля услышали песни от фольклорных коллективов «Талица» и «Малвинец», плели венки, собирали Морену из луговых трав, водили хоровод вокруг огня, по традиции сжигали Купалу и прыгали через костёр. Театр «Колесо» выступил на праздновании дня летнего солнцестояния с «огненным шоу». За ходом фестиваля наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter