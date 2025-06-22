Хороводы вокруг огня и прыжки через костёр: как в «Ушкуе» отметили солнцестояние (фото)

В парке-музее «Ушкуй» в Правдинском округе отметили день летнего солнцестояния. Как пояснили организаторы, эта дата является одной из четырёх праздничных, которые связаны с положением Солнца. Мероприятия начались под вечер. Гости фестиваля услышали песни от фольклорных коллективов «Талица» и «Малвинец», плели венки, собирали Морену из луговых трав, водили хоровод вокруг огня, по традиции сжигали Купалу и прыгали через костёр. Театр «Колесо» выступил на праздновании дня летнего солнцестояния с «огненным шоу». За ходом фестиваля наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»