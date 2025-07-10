Искусство из песка: как проходит подготовка к Фестивалю песчаных скульптур (фото)

В субботу, 12 июля, в 14 часов в Светлогорске напротив санатория «Янтарный берег» состоится открытие Фестиваля песчаных скульптур (0+). Его тема — «Море светлой любви...» Участие в фестивале принимают десять известных скульпторов из России и Белоруссии. Работы этих мастеров представлены в музеях и частных коллекциях по всему миру. Как подчеркивают организаторы, некоторые из художников даже занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Для создания скульптур завезли более 500 тонн песка, специально добытого в карьерах Калининградской области.

«Мастера черпали вдохновение из уникальной многообразной атмосферы Светлогорска, славящегося своей красотой — природной и архитектурной, покоем и гармонией, обращая внимание посетителей на общечеловеческие ценности, объединяющие людей. На выставке представлены скульптурные композиции, объединенные светлой и романтичной тематикой: о любви к прекрасному, окружающему нас в жизни и возвышающему духовно», — отмечают организаторы.

Среди работ, помимо сказочных персонажей, волшебных замков и морских чудовищ, есть и вполне «земные»: скульптуры к юбилею Великой Победы и 100-летию выдающегося российского композитора Вениамина Баснера — автора музыки к песне «С чего начинается Родина». Планируется, что выставка «песочных шедевров» продлится до конца лета, если капризная калининградская погода окажется благосклонна.

Отметим, что вход на выставку песчаных скульптур будет платным, стоимость — 400 рублей. При этом можно приобрести семейный билет на двух взрослых и ребенка до 12 лет за 950, а школьники, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, члены семей участников СВО, а также сотрудников музеев, которые смогут пройти за 200 рублей. Также для отдельных категорий граждан предусмотрено бесплатное посещение.

За тем, как работают художники, свои творения доводя до совершенства , наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.